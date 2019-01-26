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11:09 26.01.2019

Прорыв дамб в Бразилии, есть погибшие, около 300 человек числятся пропавшими

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Прорыв дамб в Бразилии, есть погибшие, около 300 человек числятся пропавшими

В Бразилии продолжается поисково-спасательная операция после прорыва дамб на юго-востоке страны, до 300 человек числятся пропавшими, минимум 9 погибли, сообщает "Журнал Глобу" со ссылкой на данные властей.

По данным властей штата Минас-Жерайс, пропавшими считаются от 200 до 300 человек, в то время как ранее приводились данные о 150 пропавших.

Кроме того, минимум девять человек погибли, ранее сообщалось о семи жертвах.

Инцидент произошел близ столицы штата Белу-Оризонти на шахте по добыче железной руды, принадлежавшей горнодобывающей компании Vale. На месте происшествия находились 427 человек.

Теги: #бразилия #прорыв #дамба
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