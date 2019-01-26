Прорыв дамб в Бразилии, есть погибшие, около 300 человек числятся пропавшими

В Бразилии продолжается поисково-спасательная операция после прорыва дамб на юго-востоке страны, до 300 человек числятся пропавшими, минимум 9 погибли, сообщает "Журнал Глобу" со ссылкой на данные властей.

По данным властей штата Минас-Жерайс, пропавшими считаются от 200 до 300 человек, в то время как ранее приводились данные о 150 пропавших.

Кроме того, минимум девять человек погибли, ранее сообщалось о семи жертвах.

Инцидент произошел близ столицы штата Белу-Оризонти на шахте по добыче железной руды, принадлежавшей горнодобывающей компании Vale. На месте происшествия находились 427 человек.