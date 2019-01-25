События

20:23 25.01.2019

Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов после проверки сообщения о минировании ТРЦ во Львове, эвакуировали 2370 человек

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Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов после проверки сообщения о минировании ТРЦ во Львове, эвакуировали 2370 человек

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных и подозрительных предметов после проверки сообщения о минировании торгово-развлекательного центра во Львове на ул.Кульпарковская.

Как говорится в сообщении на странице полиции Львовской области в Фейсбуке, в пятницу около 18.00 львовские полицейские получили от харьковских коллег информацию о том, что им позвонил аноним и сказал, что в ТРЦ на ул.Кульпарковская во Львове произойдет взрыв.

По указанному адресу прибыли эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульная полиция, следственно-оперативная группа, представители других служб. Из здания ТРЦ были эвакуированы 2370 посетителей и сотрудников.

Правоохранители тщательно обследовали все помещения центра и прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено.

Сотрудники полиции устанавливают личность анонима, сообщившего ложные сведения об угрозе безопасности граждан. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #львов #лжеминирование
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