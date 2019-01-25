Денисова требует от российской стороны обеспечить раненого военнопленного моряка Сороку обследованием и лечением

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с требованием обеспечить надлежащим обследованием и лечением раненого военнопленного моряка Василия Сороку.

Как написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу, на встрече с родственниками военнопленных моряков она узнала от Виктора Сороки о состоянии здоровья его сына Василия, в частности, о том, что его рука еще больше отекла и в случае неоказания срочной медпомощи есть риск того, что часть конечности придется ампутировать.

Украинский омбудсмен попросила и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун вмешаться в эту ситуацию и найти в Москве врача, который сможет попасть в СИЗО "Матросская тишина", посетить там В.Сороку и предоставить заключение относительно срочной медицинской помощи.

"Позвонила советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову и сообщила о тяжелом состоянии здоровья раненого моряка. Уже отправила официальное обращение к Михаилу Федотову с требованием обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи и оказать содействие в проведении обследования специалистами", - подчеркнула Л.Денисова.