События

17:41 25.01.2019

Денисова требует от российской стороны обеспечить раненого военнопленного моряка Сороку обследованием и лечением

1 мин читать
Денисова требует от российской стороны обеспечить раненого военнопленного моряка Сороку обследованием и лечением

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с требованием обеспечить надлежащим обследованием и лечением раненого военнопленного моряка Василия Сороку.

Как написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу, на встрече с родственниками военнопленных моряков она узнала от Виктора Сороки о состоянии здоровья его сына Василия, в частности, о том, что его рука еще больше отекла и в случае неоказания срочной медпомощи есть риск того, что часть конечности придется ампутировать.

Украинский омбудсмен попросила и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун вмешаться в эту ситуацию и найти в Москве врача, который сможет попасть в СИЗО "Матросская тишина", посетить там В.Сороку и предоставить заключение относительно срочной медицинской помощи.

"Позвонила советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову и сообщила о тяжелом состоянии здоровья раненого моряка. Уже отправила официальное обращение к Михаилу Федотову с требованием обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи и оказать содействие в проведении обследования специалистами", - подчеркнула Л.Денисова.

Теги: #омбудсмен #азовское_море #денисова #моряки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Раненого военнопленного моряка Сороку на следующей неделе обследует нейрохирург

Союзники по НАТО призвали Россию освободить украинских моряков

Порошенко и Гуттериш в Давосе обсудили освобождение РФ военнопленных моряков и размещение миротворческой миссии на Донбассе

Денисова просит Москалькову способствовать обеспечению лечением крымскотатарского активиста Бекирова

Раненных украинских военнопленных моряков перевели в "Лефортово", что угрожает их выздоровлению – Денисова

Денисова требует от РФ направить раненых военнопленных моряков ВМСУ в нейтральную страну для оказания им квалифицированной медпомощи – заявление для послов стран ЕС

Двое из трех раненных в Керченском проливе украинских пленных моряков выздоровели - московский омбудсмен

Денисова просит президента Европейского комитета по предотвращению пыток помочь украинскому политзаключенному Грибу

Крымского татарина Бекирова вернули из больницы в СИЗО Симферополя

Адвокаты обжаловали решение российского суда о продлении ареста 24 украинских военнопленных моряков – Полозов

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики в пятницу трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

В Днепре обстреляли автомобиль председателя совета адвокатов Днепропетровской области

Полиция усомнилась в подлинности трех акварелей Гитлера, выставленных на аукцион в Берлине

У посольства РФ в Киеве состоялась акция в поддержку пропавших без вести в оккупированном Крыму

Суд в Крыму отказал активисту Балуху в условно-досрочном освобождении

И.Луценко считает приговор Януковичу за госизмену достаточно легким

Более 100 приходов перешли в ПЦУ – И.Луценко

Арестован экс-советник Трампа Стоун, его обвиняют в давлении на свидетелей и препятствованию правосудию

Группа азербайджанцев, ограбивших ювелирный магазин в Кривом Роге, причастна к нападениям на фермеров

Лукашенко предложил обследовать белорусских чиновников на тугоухость

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА