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14:10 25.01.2019

Лукашенко предложил обследовать белорусских чиновников на тугоухость

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Лукашенко предложил обследовать белорусских чиновников на тугоухость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил проверить чиновников, которые не слышат данные им распоряжения, на тугоухость, и сам выразил готовность приехать к белорусским светилам "посмотреть уши".

Поводом послужил диалог с доцентом Людмилой Макариной-Кибак в ходе церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам в Минске в пятницу, сообщает пресс-служба президента.

Ученая степень доктора медицинских наук Макариной-Кибак присуждена за разработку эффективной технологии оказания медпомощи пациентам с хроническим гнойным средним отитом и создание системы оказания оториноларингологической помощи таким людям на различных уровнях.

Лукашенко поинтересовался, есть ли еще в Белоруссии грамотные специалисты в этой сфере. "Кто у нас светила в данной сфере? У нас есть человек, который может глянуть в ухо и сказать, что делать?" - спросил он.

Макарина-Кибак перечислила фамилии нескольких специалистов и отметила, что результаты белорусских врачей в данном направлении известны во всем мире.

"Не волнуйтесь. Я нормально слышу. Просто меня интересует, есть ли в этой сфере светила такие, чтобы наши люди не ехали за границу и не обращались за медицинской помощью в этой части", - отметил Лукашенко.

"Есть такие светила. И к нам приезжают", - заверила доктор медицинских наук.

"Хорошо. Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи. Поэтому это очень важная сфера для нас начальников", - пошутил глава государств.

Теги: #лукашенко #минск #беларусь
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