События

22:17 22.01.2019

Экс-адвокат Трампа не намерен отвечать в Конгрессе на вопросы о расследовании Мюллера

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Два американских конгрессмена сообщили, что экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн в ходе показаний Конгрессу США не будет отвечать на вопросы, связанные с расследованием о предполагаемой связи Д.Трампа с РФ, сообщает во вторник издание The Hill.

В письме двух конгрессменов-республиканцев Марка Медоуза и Джима Джордана, которое они направили Гаю Петрильо - адвокату М.Коэна, говорится, что к даче показаний Конгрессу в следующем месяце М.Коэна "подтолкнул" его представитель Лэнни Дэвис.

По словам конгрессменов, Л.Дэвис сообщил им о том, что М.Коэн откажется от вопросов связанных с расследованием, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер о предполагаемых связях предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.

Кроме того, М.Коэн не желает отвечать на вопросы о своей вовлеченности в схемы по выплатам денег женщинам, которые утверждали, что у них были интимные связи с Д.Трампом до президентских выборов 2016 года.

"Дэвис сказал нам, что показания Коэна исключают любые вопросы, касающиеся расследования", - говорится в письме.

При этом конгрессмены отметили, что "с учетом большого общественного интереса, от таких вопросов трудной уйти на слушаниях в Конгрессе".

"Конгрессмены намерены задать Коэну любой вопрос, который они сочтут целесообразным", - говорится в письме.

М.Коэн в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно контактов с россиянами по этому проекту. В Конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами по проекту строительства Trump Tower в январе 2016 года. Затем он признался, что вел переговоры до июня 2016 года.

Теги: #сша #конгресс #коэн #отказ
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