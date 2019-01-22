Starbucks начинает доставку кофе в Сан-Франциско в партнерстве с UberEats

Starbucks Corp. во вторник начинает доставку кофе через UberEats в Сан-Франциско.

В ближайшие недели услуга доставки из кофеен Starbucks станет доступной в Нью-Йорке, Бостоне, Вашингтоне, Чикаго и Лос-Анджелесе. Компания рассчитывает, что примерно 2 тыс. из более 8 тыс. ее кофеен в США будут предлагать услуги доставки.

Примерно 95% базового меню Starbucks будет доступно для заказа через мобильное приложение UberEats, говорится в сообщении компании. Сбор за бронирование составит $2,49.

Starbucks объявила о расширении сервиса по доставке кофе на территории США в партнерстве с UberEats в декабре прошлого года. В сентябре компания начала тестировать доставку через UberEats из 200 своих кофеен в Майами.

В Starbucks отмечают, что наибольшим спросом услуга доставки пользуется в густонаселенных городских районах, где стоимость доставки заказов UberEats является низкой из-за высокого спроса, при этом покупатели заказывают больше онлайн, чем при посещении кофеен.

Starbucks уже имеет позитивный опыт доставки еды в Китае, где более 2 тыс. кофеен в 30 городах страны предлагают такую услугу в партнерстве с Alibaba Group. Компания сообщила, что ей удалось найти решения, позволяющие избежать разливания кофе при доставке, а также поддержания необходимой температуры. Китайский сервис обещает доставить кофе клиентам в течение 30 минут или более короткий промежуток времени.

Starbucks имеет крупнейшую в мире сеть кофеен - свыше 25 тыс. точек по всему миру.