Суд завершил подготовку по иску к Порошенко в связи с обращением к патриарху Варфоломею о Томосе, заседание состоится 27 февраля

Окружной административный суд Киева завершил подготовку в производстве по иску общественной организации "Неправительственная организация верховенство права" к президенту Украины относительно обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине.

Как сообщает пресс-служба суда, 22 января состоялось подготовительное заседание Окружного админсуда Киева по иску ОО "Неправительственная организация верховенство права" к президенту Украины относительно установления отсутствия компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, которое в дальнейшем соответствующим постановлением поддержала Верховная Рада.

Суд завершил подготовительное производство в деле и назначил его к рассмотрению по сути на 27 февраля 2019 года.

В пресс-службе уточнили, что дело будет рассмотрено в форме общего искового производства, что предполагает прохождение всех стадий судебного процесса: подача иска, решение вопроса об открытии производства по делу, подготовительное производство, рассмотрение дела по сути и принятие судом решения по сути дела.

Как сообщалось, в начале октября Окружной админсуд Киева принял в производство иск к президенту Украины относительно обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине, поступивший от общественной организации "Неправительственная организация верховенство права".

17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу. 19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии.

Священный Синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине, а также решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

П.Порошенко уверен, что получение Украиной Томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

Интронизация главы ПЦУ назначена на 3 февраля.