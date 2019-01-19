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16:01 19.01.2019

Студенты полтавского филиала Украинской академии лидерства показали вертеп в администрации президента

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Студенты полтавского филиала Украинской академии лидерства показали вертеп в администрации президента

Президент Украины Петр Порошенко в субботу принял в администрации студентов полтавского филиала Украинской академии лидерства (УАЛ), которые выступили перед главой государства с вертепом.

"Для меня особенно трогательно, что вы начали свой тур не из Киева и не из Полтавы, а начали его вдоль линии столкновения для того, чтобы тем, кто прошел страшное горнило войны, в том числе детям, напомнить, как важно держать вместе Украину, как важно беречь украинцев", - обратился к студентам П.Порошенко, сообщает пресс-служба президента.

Руководитель УАЛ Роман Тычкивский отметил, что студенты полтавского филиала академии начали свой рождественский марафон с колядок и щедривок 12 января в Харькове.

"13 января мы поехали на восток, в частности в Сартану, Мариуполь, Волноваху, Авдеевку, Северодонецк, Мангуш, Славянск, где также выступали на улицах городов, площадях, в детских садах, школах, воинских частях", - рассказал Р.Тычкивский.

Он обратился к президенту Украины: "Сегодня мы завершаем наш рождественский марафон. Поздравляем с Крещением, поздравляем Вас с Рождеством Христовым".

Украинская академия лидерства создана в 2015 году. Это 10-месячная образовательная программа развития для выпускников школ в возрасте от 16 до 18 лет. Обучение в УАЛ длится 6 дней в неделю, студенты проживают в кампусах академии. Программа строится на сочетании элементов физического, эмоционального и интеллектуального развития на основе ценностей.

Теги: #президент #администрация #вертеп
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