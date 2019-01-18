Украинские общественные и политические деятели подчеркнули ключевую роль Порошенко в получении Томоса об автокефалии

Украинские политики и деятели культуры приветствовали украинский народ, духовенство и президента Украины Петра Порошенко с получением Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"Получение Томоса об автокефалии положило конец трехсотлетнему господству Москвы над душами украинцев. Мы наконец окончательно порвали кремлевские кандалы, вышли на дорогу настоящей свободы. Это событие стало праздником победы правды над лживым, российским смертоносным мраком. Наша государственность получила целостное завершение - в независимом Украинском государстве возникла независимая Православная церковь Украины. Историческая справедливость восторжествовала", - сказано в открытом письме, которое подписали 16 общественных и политических деятелей Украины.

В письме отмечается, что "путинские, имперские силы" не смогли помешать получению Томоса.

"Московская церковная пятая колонна в нашей стране потеряла легитимность и права. Теперь никто не будет делить украинцев на канонических и неканонических, благодатных и не благодатных, заставлять молиться чужому для нас Московскому патриарху, который является верным слугой международного преступника и агрессора – Владимира Путина", - сказано в послании.

Общественные и политические деятели Украины подчеркнули роль президента Украины Петра Порошенко в процессе получения автокефалии украинской церкви, которая "была ключевой, ее трудно переоценить".

"Почти все предшественники Петра Порошенко на президентском посту так или иначе, подходили к вопросу поместной церкви, но только ему благодаря его энергичности, настойчивости и мудрости удалось это выполнить", - сказано в письме.

"Если святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет на церковном уровне заложил прочный фундамент украинской автокефалии, то президент Украины Петр Порошенко как глава государства добился ее признания Вселенским престолом – Церковью-матерью. Это личное достижение Петра Алексеевича, вклад в духовное становление нашей нации. Это большая победа Порошенко", - говорится в послании.

Авторы подчеркивают, что весь цивилизованный мир отметил невероятный успех Украины и поздравил с признанием автокефалии.

"Мы приветствуем украинский народ, иерархов и духовенство и, в частности, президента Украины Петра Порошенко, с величественным событием – получением Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Желаем нам всем и в дальнейшем утверждать свою духовную независимость, а Украине – неизменно идти по государственническому пути европейского развития, укреплять единство и суверенитет", - говорится в послании.

Общественные и политические деятели также отметили, что Украина стоит на пороге вступления в Европейский Союз и НАТО. "Это заслуга политики президента Украины Петра Порошенко, главные принципы которой он произнес в день своей инаугурации", - сказано в письме.