События

13:31 18.01.2019

Японские истребители поднялись для сопровождения разведчика из РФ

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Истребители японских Военно-воздушных сил самообороны поднимались по тревоге для сопровождения российского разведывательного самолета Ил-38, приблизившегося к японской морской границе, сообщил Объединенный штаб сил самообороны Японии.

Согласно сообщению, японские истребители были подняты в воздух в четверг, когда российский морской разведчик, выполнявший полет над акваторией Японского моря, приблизился к юго-западной части острова Хонсю. Российский самолет пролетел около 700 км вдоль западного побережья острова Хонсю, перед тем как лечь на обратный курс на базу.

При этом в Объединенном штабе сил самообороны отметили, что российский самолет не нарушал границ воздушного пространства Японии. Он выполнял полет над международными водами Японского моря.

19 декабря прошлого года истребители японских Военно-воздушных сил самообороны также поднимались по тревоге для сопровождения российского разведывательного самолета Су-24, приблизившегося к морской границе Японии.

Теги: #япония #рф
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