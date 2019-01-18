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05:04 18.01.2019

Франция сохранит военное присутствие на Ближнем Востоке в 2019 году

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Франция сохранит военное присутствие на Ближнем Востоке в 2019 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что французские военные останутся на Ближнем Востоке на протяжении всего 2019 года, несмотря на решение США вывести свой контингент из Сирии.

"(Франция - ИФ) в составе международной коалиции сохранит присутствие в Леванте (название стран восточной части Средиземного моря, в том числе Сирии - ИФ)", - сказал Э.Макрон, выступая на военной базе близ Тулузы.

"Объявленный США вывод (американских войск - ИФ) из Сирии не может заставить нас отклониться от нашей стратегической цели - ликвидации ИГ", - отметил он.

По словам французского лидера, "любая поспешность в выводе войск может стать ошибкой".

Э.Макрон также заявил, что битва против ИГ не закончена и призвал "продолжать содействовать стабилизации обстановки" на Ближнем Востоке.

Ранее в январе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция будет готова вывести свои войска из Сирии в том случае, если будет найдено политическое решение кризиса в этой ближневосточной стране.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.

Ряд европейских стран, в том числе Франция, подвергли критике это решение. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда выразил сожаление в связи с этим шагом Д.Трампа, отметив важность того, чтобы "союзники были надежными".

В настоящее время французские военные дислоцированы, в частности, в Сирии и Ираке.

Теги: #президент #ближвосток #франция #войска
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