Суд продлил Вышинскому арест до 16 февраля, но отказал в ограничении сроков ознакомления с материалами дела

Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 16 февраля.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Андрей Доманский, на заседании в четверг суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.

При этом суд отказал прокуратуре в ограничении для защиты К.Вышинского сроков ознакомления с материалами уголовного производства, которые были открыты адвокатам 10 января.