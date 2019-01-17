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17:41 17.01.2019

Суд продлил Вышинскому арест до 16 февраля, но отказал в ограничении сроков ознакомления с материалами дела

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Суд продлил Вышинскому арест до 16 февраля, но отказал в ограничении сроков ознакомления с материалами дела

Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 16 февраля.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Андрей Доманский, на заседании в четверг суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.

При этом суд отказал прокуратуре в ограничении для защиты К.Вышинского сроков ознакомления с материалами уголовного производства, которые были открыты адвокатам 10 января.

Теги: #вышинский #суд
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