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14:41 17.01.2019

Суд начал заседание по рассмотрению продления К.Вышинскому срока содержания под стражей

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Суд начал заседание по рассмотрению продления К.Вышинскому срока содержания под стражей

Херсонский городской суд начал рассматривать ходатайство прокуратуры о продлении руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому срока содержания под стражей.

"В 13:30 началось судебное заседание о рассмотрение ходатайства следствия о продление срока содержания под стражей Кирилла Вышинского", - сообщил адвокат К.Вышинского Андрей Доманский на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Как сообщалось, 17 января в Херсонском городском суде будет рассматриваться ходатайство прокуратуры о продлении К.Вышинскому срока содержания под стражей до 16 февраля.

Теги: #вышинский #суд
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