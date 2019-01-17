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10:48 17.01.2019

Генпрокуратура Украины завершила расследование "дела Арбузова" о растрате 220млн грн НБУ – Луценко

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Генпрокуратура Украины завершила расследование "дела Арбузова" о растрате 220млн грн НБУ – Луценко

Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины завершил досудебное расследование дела бывшего главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, сообщает генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ завершено досудебное расследование дела бывшего главы Национального банка Украины и первого вице-премьер-министра Украины Арбузова, которому инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 млн грн", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Он добавил, что после ознакомления с материалами уголовного производства дело будет передано в суд.

Теги: #луценко #нбу #генпрокуратура
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