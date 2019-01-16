Верховный суд 23 января рассмотрит жалобу Вышинского, он ходатайствует о его доставке в суд из Херсона

Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины 23 января рассмотрит жалобу подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на незаконность его задержания в мае 2018 года.

"Мы в кассационном порядке обжаловали незаконность задержания Вышинского в мае прошлого года. Апелляционный суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе, что противоречит Конституции Украины, и мы подали кассационную жалобу. Верховный суд Украины принял нашу жалобу и назначил к рассмотрению на 23 января", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат К.Вышинского Андрей Доманский.

К.Вышинский подал ходатайство об участии в заседании суда, для чего его должны доставить из Херсона в Киев в случае удовлетворения данного обращения судом.

Как сообщалось, 17 января в Херсонском городском суде будет рассматриваться ходатайство прокуратуры о продлении К.Вышинскому срока содержания под стражей до 16 февраля.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.