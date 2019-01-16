Кабмин намерен предложить Раде урегулировать правовые аспекты верификации госвыплат

Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат, который позволит урегулировать правовые и организационные аспекты верификации.

Согласно документу, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", Минфин для верификации безоплатно получает ведомости из Госреестра, Единой информационно-аналитической системы в электронной форме на основе договоров об обмене информацией.

Как отметил Минфин в сообщении на своем сайте в среду, по итогам 2018 года министерство подготовило 7,5 млн рекомендаций о проверке 6 млн получателей социальной помощи.

Благодаря верификации 2017-2018 годов удалось предупредить неэффективное использование как минимум 14 млрд грн бюджетных средств, указал Минфин.