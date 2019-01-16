"Церковные" законопроекты направлены на ликвидацию УПЦ (МП) - юротдел Церкви

Так называемые "церковные" законопроекты №5309, №4128 и №4511 взаимосвязаны и направлены на ликвидацию Украинской православной церкви (Московского патриархата) путем рейдерского захвата его имущества, заявил председатель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов.

"Законопроекты №5309 (уже вступил в действие), №4128 и №4511 – взаимосвязаны, идут, скажем так, "одним пакетом" и направлены на ликвидацию деятельности УПЦ путем рейдерского захвата через ее переименование (№5309), захват ее имущества (№4128) и вмешательства в органы управления (№4511)", - цитирует слова А.Бахова информационно-просветительский отдел УПЦ в среду.

По мнению юриста, эти законодательные инициативы сделают законными переходы церковных общин, и государство сможет манипулировать и "указывать религиозной общине, кто является ее членом".

Протоиерей А.Бахов заявил, что незаконность таких переходов из УПЦ (МП) в Православную церковь Украины (ПЦУ) заключается в том, что лица, которые не относятся к религиозной общине (протестанты, свидетели Иеговы, католики, те, кто не ходил в церковь), принимают решение об изменении ее подчиненности вместо самой религиозной общины. "Фактически происходит рейдерский захват религиозных общин, который и пытается узаконить власть, приняв законопроект №4128", - считает протоиерей.

Он подчеркнул, что законопроект еще не принят, а из уст чиновников уже звучит информация о "переходах" из УПЦ в ПЦУ.