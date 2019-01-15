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17:54 15.01.2019

Рада продлила мораторий на отчуждение общежитий временем СССР до завершения выполнения целевой госпрограммы по их передаче тергромадам

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Рада продлила мораторий на отчуждение общежитий временем СССР до завершения выполнения целевой госпрограммы по их передаче тергромадам

Верховная Рада Украины сняла временные рамки действия моратория на выселение жильцов общежитий и на отчуждение общежитий и их частей, построенных во времена СССР.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона (№9102) о внесении изменений в пункт 3 переходных положений закона об обеспечении реализации жилых прав жителей общежитий за основу и в целом поддержал 241 народный депутат на пленарном заседании парламента во вторник.

Согласно нынешней редакции соответствующей нормы закона, на протяжении срока реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальным громадам на 2017-2021 годы действует мораторий на выселение жильцов из общежитий, а также отчуждение общежитий, построенных до 1 декабря 1991 года.

Верховная Рада утвердила такое положение в 2017 году, поручив Кабинету министров в течение 3 месяцев разработать такую общегосударственную программу. Однако согласно пояснительной записке, в настоящее время программа не поступила на рассмотрение парламента.

Поэтому народные депутаты предложили изъять из закона отсылку к срокам реализации данной программы.

Согласно принятым законодательным изменениям в переходные положения, мораторий будет действовать до завершения выполнения Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальным громадам.

Кроме того, народные депутаты отменили ограничение по времени, которое было установлено до 1 января 2022 года, действия моратория на отчуждение общежитий, соответствующих земельных участков, придомовой территории в пользу физических и юридических лиц.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации

Теги: #верховная_рада #мораторий #общежития #ссср
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