Рада продлила мораторий на отчуждение общежитий временем СССР до завершения выполнения целевой госпрограммы по их передаче тергромадам

Верховная Рада Украины сняла временные рамки действия моратория на выселение жильцов общежитий и на отчуждение общежитий и их частей, построенных во времена СССР.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона (№9102) о внесении изменений в пункт 3 переходных положений закона об обеспечении реализации жилых прав жителей общежитий за основу и в целом поддержал 241 народный депутат на пленарном заседании парламента во вторник.

Согласно нынешней редакции соответствующей нормы закона, на протяжении срока реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальным громадам на 2017-2021 годы действует мораторий на выселение жильцов из общежитий, а также отчуждение общежитий, построенных до 1 декабря 1991 года.

Верховная Рада утвердила такое положение в 2017 году, поручив Кабинету министров в течение 3 месяцев разработать такую общегосударственную программу. Однако согласно пояснительной записке, в настоящее время программа не поступила на рассмотрение парламента.

Поэтому народные депутаты предложили изъять из закона отсылку к срокам реализации данной программы.

Согласно принятым законодательным изменениям в переходные положения, мораторий будет действовать до завершения выполнения Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальным громадам.

Кроме того, народные депутаты отменили ограничение по времени, которое было установлено до 1 января 2022 года, действия моратория на отчуждение общежитий, соответствующих земельных участков, придомовой территории в пользу физических и юридических лиц.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации