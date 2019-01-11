Украинские дипломаты предупреждают о забастовке работников аэропорта Франкфурта-на-Майне, советуют перебронировать билеты

Генеральное консульство Украины во Франкфурте-на-Майне предупредило пассажиров, планирующих путешествие в этот немецкий город или транзитом через франкфуртский аэропорт в другие города 15 января, о забастовке и порекомендовало перебронировать билеты.

Согласно сообщению генконсульства "в Фейсбук", 15 января объявлена забастовка служб безопасности аэропорта.

"В 20:00 по местному времени 15 января пассажиры не смогут пройти контроль безопасности (в том числе в транзитной зоне) и, таким образом, не смогут попасть на свои рейсы. Служба аэропорта просит пассажиров перебронировать их билеты на другие даты", - предупредили в посольстве.