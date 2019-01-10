Сенцов закончил новый роман, ждет публикацию сборника рассказов и съемки фильма по своему сценарию – И.Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко получила от незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова письмо, в котором тот делится своими планами, ожиданиями и настроем.

"Получила письмо от Олега Сенцова. Ключевые слова для украинцев и мира: "Я не собираюсь падать духом или, тем более, унывать - не дождутся! ... В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную", - цитирует она О.Сенцова на своей странице в Фейсбуке в четверг.

По словам И.Геращенко, режиссер пишет о том, что по-прежнему много работает, в конце декабря 2018 года закончил новый роман. "Ждет, что в этом году увидит свет сборник его рассказов, роман и начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию", - добавила она.

Первый вице-спикер парламента отметила, что сила воли и мужество О.Сенцова стимулируют работать дальше и не опускать руки. "Не имеем права. Украинцы в тюрьмах РФ показывают нам пример", - подытожила она.

И.Геращенко выложила в Фейсбуке фотокопию части письма О.Сенцова от 30 декабря 2018 года.