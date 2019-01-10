События

18:53 10.01.2019

Сенцов закончил новый роман, ждет публикацию сборника рассказов и съемки фильма по своему сценарию – И.Геращенко

1 мин читать
Сенцов закончил новый роман, ждет публикацию сборника рассказов и съемки фильма по своему сценарию – И.Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко получила от незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова письмо, в котором тот делится своими планами, ожиданиями и настроем.

"Получила письмо от Олега Сенцова. Ключевые слова для украинцев и мира: "Я не собираюсь падать духом или, тем более, унывать - не дождутся! ... В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную", - цитирует она О.Сенцова на своей странице в Фейсбуке в четверг.

По словам И.Геращенко, режиссер пишет о том, что по-прежнему много работает, в конце декабря 2018 года закончил новый роман. "Ждет, что в этом году увидит свет сборник его рассказов, роман и начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию", - добавила она.

Первый вице-спикер парламента отметила, что сила воли и мужество О.Сенцова стимулируют работать дальше и не опускать руки. "Не имеем права. Украинцы в тюрьмах РФ показывают нам пример", - подытожила она.

И.Геращенко выложила в Фейсбуке фотокопию части письма О.Сенцова от 30 декабря 2018 года.

Теги: #геращенко #сенцов
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинским политзаключенным и военнопленным в РФ направили 48 писем поддержки – И.Геращенко

РФ окончательно отказалась от видеоконференции 29 декабря по освобождению заложников - И.Геращенко

РФ и ОРДО игнорируют предложение о видеоконференции по заложникам

Сенцов не собирается трудиться в российской колонии

Украина на ТКГ в среду подтвердит готовность к обмену удерживаемыми и осужденными – И.Геращенко

Премию Сахарова украинскому режиссеру Сенцову вручили его сестре в Страсбурге

Киев вновь предложил ОРДЛО 27 декабря освободить заложников по формуле "66 на 19" – И.Геращенко

Денисова просит Москалькову и Федотова немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья Сенцова

Сенцова переведут из медчасти колонии в отряд

У Сенцова обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинская армия в 2020 году будет способна действовать полностью по стандартам НАТО – Порошенко

Боевики в четверг три раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС – штаб

Лукашенко пригрозил разорвать союз с Россией

Фильмы Аньес Варда и Агнешки Холланд вошли в основную программу Берлинале

Ахметов не получал от Манафорта и Килимника никакой информации о выборах в США в 2016 году – пресс-секретарь

Генпрокуратура Украины вызывает Гиркина на допросы 14 и 17 января

Следствие просит суд продлить арест задержанных в Керченском проливе украинских моряков – адвокат

Почетный патриарх ПЦУ Филарет вручил Порошенко орден апостола Андрея Первозванного

В Украине ученики 9-х классов в 2019 году не будут сдавать итоговою аттестацию в форме ВНО

Руководитель "Донецкого облавтодора" Закутаев получил 300 тыс. грн взятки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА