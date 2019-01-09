Новогодне-рождественские праздники в Украине прошли спокойно - правоохранители

Правоохранители обеспечили безопасность украинцев во время празднования Нового года и Рождества на надлежащем уровне, всего в массовых мероприятиях приняли участие более 5,5 млн граждан, отмечают в МВД.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, в среду на селекторном совещании с руководителями задействованных в охране публичного порядка подразделений были подведены итоги публичных празднований и обеспечения правопорядка.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что благодаря превентивным мерам и эффективной организации работы на местах руководителей всех задействованных подразделений правоохранители на высоком уровне обеспечили правопорядок во время проведения новогодних праздников. Всего в Украине прошло около тысячи таких мероприятий с участием почти 1,5 млн граждан.

"Мы не допустили осложнения криминогенной ситуации, о чем свидетельствует уменьшение преступлений по сравнению с прошлым годом на 38%", - указал он.

С.Яровой добавил, что на должном уровне были обеспечены правопорядок и безопасность граждан и во время массовых мероприятий по случаю Рождества Христова. Участие в этих мероприятиях приняли около 4,4 млн граждан.

В свою очередь, первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин обратил внимание руководителей структурных и территориальных подразделений полиции на обеспечение безопасности людей во время массовых мероприятий, которые состоятся в январе. В частности, речь идет о Крещении (19 января) и Дне Соборности Украины (22 января).

"Обращаю ваше внимание, что эти массовые мероприятия также нуждаются в привлечении дополнительных сил полиции для обеспечения безопасности наших граждан. Подчеркиваю, что при планировании организации работы необходимо полное взаимодействие с другими службами, задействованными в обеспечении общественного порядка", - подчеркнул он.