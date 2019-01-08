Военнопленных украинских моряков удастся вызволить из РФ до выборов, ожидает Климкин

Плененных Россией украинских военных моряков, захваченных в результате нападения на суда Военно-морских сил ВСУ в районе Керченского пролива, удастся освободить до выборов 2019 года, ожидает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я ожидаю, что нам удастся", - сказал министр в эфире телеканала "1+1", отвечая на вопрос освобождения военнопленных моряков до выборов в Украине в 2019 году.

П.Климкин отметил, что украинская сторона работает над их освобождением.

"Пытаемся помочь в простых человеческих вещах", - уточнил он.