Турция хочет получить базы США в Сирии или уничтожить их после вывода американских войск

На переговорах с США в Анкаре турецкая сторона намерена обратиться с просьбой о передаче ей или уничтожении американских военных баз в Сирии после вывода войск, чтобы они не попали в руки курдских вооруженных формирований, сообщила газета Hurriyet.

Переговоры, касающиеся отношений между двумя странами и безопасности курдского ополчения в Сирии на фоне вывода американских войск, ведет в Анкаре советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Госсекретарь Майк Помпео заявил накануне телеканалу CNBC, что обязательства по безопасности курдского ополчения принял на себя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с американским лидером Дональдом Трампом.

"Турки продолжат кампанию против ИГ после нашего ухода из Сирии, и гарантируют, что те парни, которые воевали на нашей стороне, которые помогали нам в борьбе с ИГ, будут защищены", - сказал М.Помпео.

Курды являлись важными союзниками США в борьбе против ИГ. Анкара рассматривает курдское ополчение в качестве террористической структуры.