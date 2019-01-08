События

12:25 08.01.2019

Турция хочет получить базы США в Сирии или уничтожить их после вывода американских войск

1 мин читать

На переговорах с США в Анкаре турецкая сторона намерена обратиться с просьбой о передаче ей или уничтожении американских военных баз в Сирии после вывода войск, чтобы они не попали в руки курдских вооруженных формирований, сообщила газета Hurriyet.

Переговоры, касающиеся отношений между двумя странами и безопасности курдского ополчения в Сирии на фоне вывода американских войск, ведет в Анкаре советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Госсекретарь Майк Помпео заявил накануне телеканалу CNBC, что обязательства по безопасности курдского ополчения принял на себя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с американским лидером Дональдом Трампом.

"Турки продолжат кампанию против ИГ после нашего ухода из Сирии, и гарантируют, что те парни, которые воевали на нашей стороне, которые помогали нам в борьбе с ИГ, будут защищены", - сказал М.Помпео.

Курды являлись важными союзниками США в борьбе против ИГ. Анкара рассматривает курдское ополчение в качестве террористической структуры.

Теги: #сша #турция #сирия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тело украинского моряка, погибшего на затонувшем у берегов Турции судне, извлекли из воды – посол

Турция закрыла Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости

Вывод американских войск из Сирии должен быть как следует спланирован - президент Турции

Советник президента США в Турции обсудит вопросы обеспечения безопасности курдов в Сирии – Помпео

США формируют глобальную коалицию против Ирана – Помпео

Украинский посол в Анкаре посетил моряков, выживших после крушения судна у берегов Турции

Трамп посетит границу с Мексикой 10 января

Крушение судна близ берегов Турции, есть жертвы

Трамп видит необходимость в строительстве стальной, а не бетонной стены на границе с Мексикой

Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-инженер харьковского КБ незаконно консультировал иностранную военную компанию в разработке бронетехники

В ВМС Украины подвели итоги деятельности в 2018г и определили основные приоритеты работы в 2019г

За ночь из снежного плена в Запорожской области спасено 126 автомобилей, расчищено 145 км трассы "Одесса–Новоазовск" - ГСЧС

В Николаевской области, несмотря на снегопады, обеспечен проезд по всем дорогам госзначения

Статус УБД получили 355 тыс. участников АТО – Госслужба ветеранов Украины

Новый антирекорд по жертвам на пожарах в Украине установлен на Рождество

СБУ за год разоблачила 71 человека, причастного к подрывной деятельности иностранных спецслужб

В Ташкенте начался суд над бывшим генпрокурором Узбекистана Рашитжоном Кадыровым

В Карпатах во вторник сохраняется значительная опасность схода лавин – ГСЧС

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий ВСУ получил ранения – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА