События

11:28 03.01.2019

Число жертв крушения поезда в Дании возросло до восьми человек

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 Число жертв железнодорожной аварии на мосту в Дании возросло до восьми человек, сообщает телеканал Sky News.

Ранее сообщалось о шести погибших и 16 пострадавших.

Инцидент произошел в среду на мосту Большой Бельт, пересекающем одноименный пролив и соединяющем острова Фюн и Зеландия, около 8:00 по местному времени.

Пассажирский поезд, перевозивший 134 человек, включая трех машинистов, следовал в направлении столицы Дании Копенгагена из третьего по величине датского города Оденсе.

Теги: #залізниця #катастрофа #данія
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