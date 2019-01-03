Число жертв крушения поезда в Дании возросло до восьми человек

Число жертв железнодорожной аварии на мосту в Дании возросло до восьми человек, сообщает телеканал Sky News.

Ранее сообщалось о шести погибших и 16 пострадавших.

Инцидент произошел в среду на мосту Большой Бельт, пересекающем одноименный пролив и соединяющем острова Фюн и Зеландия, около 8:00 по местному времени.

Пассажирский поезд, перевозивший 134 человек, включая трех машинистов, следовал в направлении столицы Дании Копенгагена из третьего по величине датского города Оденсе.