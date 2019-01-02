События

10:00 02.01.2019

Почти 900 пожаров, на которых погибли свыше 60 человек, произошли в Украине на прошлой неделе – ГСЧС

1 мин читать
Почти 900 пожаров, на которых погибли свыше 60 человек, произошли в Украине на прошлой неделе – ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 24.12.18 по 30.12.18) подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали 881 пожар, спасли 42 человека и не допуcтили уничтожения огнем 467 зданий и 47 единиц техники.

"На пожарах погибли 63 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3млн 713тыс. грн", - говорится в оперативной сводке за неделю, опубликованной на сайте ГСЧС в среду утром.

Кроме этого, в течение недели на водных объектах погибли 6 человек.

В Службе проинформировали, что в целом с начала недели зарегистрировали 1тыс. 585 чрезвычайных событий, на которые отреагировали подразделения ГСЧС с выездом к месту их возникновения.

"В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 405 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 955 взрывоопасных предметов времен прошлых войн", - добавили в Службе.

Теги: #пожары #гсчс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во время пожара в многоэтажном доме в Запорожье погибли двое пожилых людей

На Новый год круглосуточно будут дежурить семь тысяч спасателей

"Этот год был сложным для нас, но я уверен, что следующий будет еще сложнее" - Чечеткин

В ряде областей Украины обесточенными остаются 104 населенных пункта – ГСЧС

"Укравтодор" ограничил движение фур и общественного транспорта в трех областях и разрешил на Днепропетровщине - ГСЧС

Движение транспорта осложнено из-за непогоды на участках дорог в Полтавской и Черкасской областях, местами заторы до 20 км - ГСЧС

В Волынской области горел пассажирский автобус международного сообщения, следовавший из Киева в Польшу - ГСЧС

В ряде областей Украины обесточенными остаются 479 населенных пунктов

К уборке снега в Харьковской области привлечена тяжелая техника ГСЧС, в районах единичные отключения света - ОГА

В Тульчине Винницкой области произошел пожар в сырном цеху - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

ВСУ получили около 50 самолетов и вертолетов от "Укроборонпрома" в 2018г

Празднование Нового года в Украине прошло без нарушений правопорядка – полиция

Новый катер-перехватчик получил Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины

Восемь терактов на территории Украины предотвратила СБУ в 2018 году

Поиск 27 человек ведется после обрушения подъезда в российском Магнитогорске, есть тела 14 погибших

В центре Киева внедорожник протаранил патрульный автомобиль: пострадали двое полицейских

Новый председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Лайчак через две недели посетит Украину - Климкин

Трамп ждет встречи с Ким Чен Ыном

В среду в большинстве регионов Украины сильные порывы ветра и метель

Болсонару официально вступил в должность президента Бразилии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА