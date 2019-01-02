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00:28 02.01.2019

Талибы обсудили с Ираном перспективы Афганистана "после завершения оккупации"

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Талибы обсудили с Ираном перспективы Афганистана "после завершения оккупации"

Представители афганского движения "Талибан" обсудили с иранскими официальными лицами перспективы Афганистана в случае вывода с его территории иностранных военных, сообщают западные СМИ.

Представители талибов пояснили во вторник, что речь на переговорах шла "о ситуации после завершения оккупации", а также - об обеспечении мира и безопасности в регионе.

Это заявление последовало после того, как в понедельник иранская сторона подтвердила факт проведения переговоров с талибами.

Такие обсуждения проходят на фоне того, как в декабре 2018 года американские СМИ сообщили о планах Вашингтона значительно сократить численного воинского контингента США в Афганистане.

Теги: #афганистан #талибы #иран
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Интерфакс-Украина
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