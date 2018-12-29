Строительство Россией "стены" на админгранице с Крымом нарушает права граждан на свободу передвижения в пределах своего государства - Черныш

Строительство Россией заградительных конструкций на административной границе с оккупированным Крымом является нарушением не только границ, но и прав граждан на свободу передвижения в пределах своего государства, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

"Украина расценивает такие действия со стороны Российской Федерации как символический акт бордеризации, чтобы демонстративно показать пределы так называемой "границы" – это пропагандистский трюк Российской Федерации", - цитирует слова В.Черныша пресс-служба МинВОТ на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Кроме этого, по его словам, в Украине есть все основания утверждать, что оборудование, установленное вблизи административной границы с Крымом, может использоваться для разведывательной деятельности. "Однако качество работы таких технических средств очень низкое – мы знаем, что работают не все датчики движения и используются полуэкспериментальные разработки", - отметил В.Черныш.

Также министр подчеркнул: "Для нас это также является дополнительным нарушением не только границ, но и прав граждан на свободу передвижения в пределах своего государства. Это в очередной раз подтверждает нарушение Россией универсальных ценностей, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах, где предусмотрено свободное передвижение граждан в пределах своего государства. Это лишь дополнительные основания для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав граждан".

По его словам, главная цель России – ограничить движение граждан между оккупированными территориями и территориями, которые контролирует правительство, чтобы создать обособленное общество".

Глава МинВОТ отметил, что правоохранители приобщили материалы по строительству "стены" к уголовным делам, которые касаются оккупации Крыма.

"Чем больше будет международных документов, (решений Генеральной ассамблеи ООН, ОБСЕ, соответствующих документов МИД Украины), тем больше это поможет нам в будущем отстаивать в юридическом направлении вопросы, связанные с фиксацией нарушений и возвращением временно оккупированных территорий АР Крым под юрисдикцию Украины", - сказал В.Черныш.

Ранее в российских СМИ появилась информация о завершении строительства ограждения на территории оккупированного Крыма вблизи его границы с Херсонской областью. Сооружение протяженностью более 60 км якобы оборудовано сейсмо- и вибродатчиками, камерами ночного видения и тепловизорами.