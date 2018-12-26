Суд отказал защите Вышинского в отводе судьи

Херсонский городской суд 27 декабря продолжит рассматривать ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в государственной измене руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, срок действия которой истекает 28 декабря.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Андрей Доманский, на заседании в среду суд отказал защите К.Вышинского в отводе судьи.

Суд продолжит рассматривать вопрос о продлении срока ареста в 11:00 четверга.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что К.Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения. 1 ноября суд продлил срок содержания под стражей до 28 декабря, что было подтверждено и апелляционным судом.