Минздрав Украины вдвое увеличил финансирование взрослой онкологии

Министерство здравоохранения Украины закупит вдвое больше лекарств по направлению "Взрослая онкология" благодаря высокой эффективности государственных закупок в 2018 году, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Согласно сообщению, к предусмотренным по этому направлению в начале этого года 709 млн грн удалось добавить еще 910 млн грн, то есть - увеличить финансирование более чем вдвое. Закупки на общую сумму около 1,6 млрд грн позволяют обеспечить 80% потребности в препаратах, отмечает Минздрав.

Министерство планирует полностью обеспечить потребность по таким направлениям, как туберкулез, антиретровирусная терапия, трансплантация, скрининг, некоторые орфанные заболевания и др., а также обеспечить 100%-ную потребность в кардиологических стентах для пациентов с инфарктом миокарда, нуждающихся в срочном стентировании, и создать запас лекарств для онкобольных детей.