Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уильямсон в Одессе встретится с Полтораком и родственниками пленных моряков

В Одессе в пятницу в рамках рабочего визита в Украину государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Гэвина Уильямсона (Gavin Alexander Williamson) состоится двусторонняя встреча с министром обороны Украины Степаном Полтораком и с членами семей украинских военных моряков, взятых в плен Российской Федерацией.

"Во время сегодняшней работы с государственным секретарем Великобритании у нас будет возможность обсудить вопросы ситуации с безопасностью. Мы будем обсуждать вопросы, связанные с ускорением решений, которые мы принимали в Лондоне, ускорения их имплементации в жизнь и достижения конструктивных решений по расширению и улучшению взаимоотношений между оборонными ведомствами Великобритании и Украины", - цитирует С.Полторака пресс-служба Минобороны в пятницу.

В информации отмечается, что во время встречи состоится знакомство с ходовыми возможностями кораблей ВМС ВСУ, посещение военно-морской базы ВМС, фрегата "Гетман Сайгадачный" и находящегося в Одесском морском порту в рамках дружественного визита в Украину разведывательного корабля HMS Echo (H87) британского Королевского военно-морского флота.