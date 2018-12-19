Кернес пригрозил "потерять" гендиректора теплосетей, если к Новому году в Харькове не будет горячей воды

Городской голова Харькова Геннадий Кернес прогнозирует возобновление подачи горячей воды в спальных районах города к Новому году.

"Самое главное, что мы сейчас уже запустили большие станции, и нам теперь легче говорить о том, что горячая вода будет. Такого не будет, чтобы харьковчане остались без горячей воды. К какому сроку это произойдёт? Я думаю, что к Новому году поближе мы можем сказать, что Алексеевка (спальный район Харькова – ИФ) будет с горячей водой", - сказал Г.Кернес на сессии горсовета в среду, отвечая на вопрос внефракционного депутата Игоря Черняка.

По словам И.Черняка, в домах на Алексеевке горячей воды нет с июля.

"Можно говорить, что эта проблема носит системный характер и остается нерешённой на протяжении практически полугода", — сказал депутат.

В свою очередь Г.Кернес вызвал на трибуну гендиректора КП "Харьковские тепловые сети" Сергея Андреева и потребовал сообщить, когда будет возобновлена подача горячей воды на Алексеевке.

"К Новому году горячая вода на Алексеевке будет", - сказал С.Андреев.

Он также уточнил, что сейчас в Харькове нет горячей воды в 104 домах, в том числе в 85 домах на Алексеевке.

"Если вы не сделаете к Новому году, все здесь слышат, я вас потеряю!" - предупредил гендиректора Г.Кернес.