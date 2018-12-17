Основной страной назначения для торговли людьми из Украины остается Россия – данные МОМ

Российская Федерация остаётся основной страной назначения для торговли людьми из Украины, свидетельствуют данные представительства Международной организации миграции (МОМ) в Украине.

Согласно данным, обнародованным в понедельник в Киеве в ходе экспертной дискуссии на тему противодействия связанным с торговлей людьми преступлениям, представительство МОМ в Украине в первой половине 2018 года установило и оказало помощь 582 украинцам, пострадавшим от торговли людьми, трудовой и сексуальной эксплуатации.

"Российская Федерация остаётся основной страной назначения для торговли людьми из Украины: 57% случаев за 6 месяцев 2018 года (61% в 2017 году). На втором месте -страны члены Европейского Союза, откуда вернулись 23% пострадавших (как и в 2017 году)", - говорится в пресс-релизе представительства МОМ.

74% пострадавших от торговли людьми в ЕС украинцев, согласно данным МОМ, пострадали в Польше, 26% - Италии, Германии, Испании, Словении, Нидерландах и ряде других стран. Также странами назначения для торговли украинцами были Турция, ОАЭ, Израиль, Беларусь, Корея.

Что касается украинцев, пострадавших от внутренней торговли людьми, то он не изменился в сравнении с прошлым годом: 12,5% были подвержены трудовой и сексуальной эксплуатации в Украине. "Эти данные также включают семерых пострадавших от трудовой эксплуатации на территориях Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных правительству Украины", уточнили в представительстве МОМ.

Что касается гендерного распределения пострадавших от торговли людьми, то большинство -59% -мужчины, причем половина из них в возрасте до 35 лет.

Абсолютное большинство тех, кто подвергся трудовой эксплуатации (84%), имеют высшее или техническое образование, 60% из них - из областных и районных центров, что, как подчёркивают в МОМ, свидетельствует об общем ухудшении экономической ситуации в Украине.

Вербовали в трудовое рабство в 78% случаев украинцев на местном уровне, посредством личного контакта.

"Средняя продолжительность эксплуатации составляла два месяца, после чего пострадавшим позволяли оставить место эксплуатации или они сбегали", - отмечают в представительстве МОМ.

В представительстве международной организации подчёркивают, что, как и прежде, абсолютное большинство пострадавших от торговли людьми украинцев подверглись трудовой эксплуатации (84,6%).

Количество уголовных производств по преступлениям, связанным с торговлей людьми, зарегистрированных Нацполицией, значительно увеличилось за 6 месяцев 2018 года - 188 дел против 144 за январь-июнь 2017 года.