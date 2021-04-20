Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Национальной полиции Украины и миграционной полиции Одесской области в рамках сотрудничества с правоохранительными органами Франции прекратили функционирование канала торговли людьми.

"В ходе проведения оперативных мероприятий силовики выяснили, что группой лиц на территории Украины осуществлялся подбор и вербовка лиц с низким социальным уровнем жизни, в основном ромов. Преступники предлагали жертвам так называемое "путешествие по Европе", за что последние должны были еще и получить по 200-300 евро каждый. Об условиях и конечный результат такого турне конечно же не рассказывали", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

После прибытия во Францию, которая являлась конечной страной путешествия, злоумышленники отбирали у пострадавших документы и, угрожая "проблемами" с местными правоохранителями, принуждали их к сотрудничеству. Условием возвращения в Украину злоумышленники ставили оформление на территории Франции статуса "беженца". После этого лицам начислялась социальная компенсация в размере 300 евро в месяц, в течение девяти месяцев. Используя положение жертв, злоумышленники получали на руки банковские карты и средства, которые поступали на счета, после чего возвращали пострадавших в Украину.

В рамках расследования были проведены обыски по местам проживания всех фигурантов дела в Украине и Франции. Были выявлены паспортные документы, сим-карты разных операторов, банковские карты, оружие и наркотические вещества.

Всего было проведено почти 50 обысков и задержаны 8 фигурантов дела.

Продолжаются дальнейшие следственные действия. Предварительно известно, что жертвами злоумышленников стали более 100 человек.