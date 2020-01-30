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12:43 30.01.2020

Госпогранслужба ликвидировала международный канал торговли людьми в аэропорту "Одесса"

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Госпогранслужба ликвидировала международный канал торговли людьми в аэропорту "Одесса"

Государственная пограничная служба Украины совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и Следственного управления Национальной полиции в Одесской области прекратили функционирование международного канала торговли людьми в аэропорту "Одесса".

"В результате проведенных мероприятий, в аэропорту "Одесса", был обнаружен и задержан организатор канала незаконной торговли людьми - гражданка Украины, которая пыталась доставить на Кипр свою соотечественницу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Использовав трудное материальное положение жертвы, организатор предложила ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1500 - 3000 долларов США и взяла на себя обязательства по оформлению необходимых документов и перекрытию финансовых затрат", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

На данный момент жертва торговли людьми отказалась от поездки. Организатор задержана. Суд избрал для неё меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 600 тыс. грн. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другой незаконный договор касательно человека) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #госпогранслужба #торговля_людьми #одесса
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