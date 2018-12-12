Оболонский райсуд отложил подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд" Горбенко
Оболонский районный суд г.Киева отложил подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд", гражданина Украины Владимира Горбенко.
Заседание по его делу в среду было отложено в связи с тем, что судья Сергей Родионов ушел в совещательную комнату для принятия решения по другому делу, где обвиняется несовершенное лицо, и поэтому оно имеет приоритет. А во время пребывания в совещательной комнате судья не имеет права рассматривать другие дела.
Дата и время следующего судебного заседания по делу В.Горбенко будут определены позже.
Как сообщалось, прокуратура Автономной Республики Крым 4 октября направила в Киевский апелляционный суд обвинительное заключение в отношении капитана судна "Норд", гражданина Украины В.Горбенко для определения его подсудности. 16 октября данное дело поступило в Оболонский районный суд Киева.
25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту.
Капитану судна Владимиру Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).
Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия В.Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская обл.). 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана В.Горбенко не посещать территорию АР Крым.