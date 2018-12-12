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21:02 12.12.2018

Оболонский райсуд отложил подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд" Горбенко

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Оболонский районный суд г.Киева отложил подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд", гражданина Украины Владимира Горбенко.

Заседание по его делу в среду было отложено в связи с тем, что судья Сергей Родионов ушел в совещательную комнату для принятия решения по другому делу, где обвиняется несовершенное лицо, и поэтому оно имеет приоритет. А во время пребывания в совещательной комнате судья не имеет права рассматривать другие дела.

Дата и время следующего судебного заседания по делу В.Горбенко будут определены позже.

Как сообщалось, прокуратура Автономной Республики Крым 4 октября направила в Киевский апелляционный суд обвинительное заключение в отношении капитана судна "Норд", гражданина Украины В.Горбенко для определения его подсудности. 16 октября данное дело поступило в Оболонский районный суд Киева.

25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия В.Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская обл.). 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана В.Горбенко не посещать территорию АР Крым.

Теги: #норд #суд
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