Суд перенес подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд"

Оболонский районный суд Киева перенес на 7 декабря подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, который обвиняется в совершении незаконного рыбного промысла и нарушении порядка въезда/выезда с временно оккупированной территории Украины.

Как сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда, заседание было перенесено в связи с неявкой участников процесса.

1 ноября суд рассмотрел самоотвод судьи Людмилы Шестаковской, которая была определена автоматизированной системой для рассмотрения данного дела, но приняла такое решение по причине того, что долгое время работала в ныне временно оккупированном Крыму.

Ее заявление было удовлетворено и данное дело было распределено на судью Оболонского суда Сергея Родионова. На 23 ноября было назначено подготовительное заседание.

Как сообщалось, прокуратура Автономной Республики Крым 4 октября направила в Киевский апелляционный суд обвинительное заключение в отношении капитана судна "Норд", гражданина Украины В.Горбенко для определения его подсудности. 16 октября данное дело поступило в Оболонский районный суд Киева.

25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия В.Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская обл.). 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана В.Горбенко не посещать территорию АР Крым.