События

16:56 28.01.2019

Капитан судна "Норд" Горбенко пропал без вести, утверждает адвокат

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Капитан судна "Норд" Горбенко пропал без вести, утверждает адвокат

 Капитан судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в марте 2018 года, гражданин Украины Владимир Горбенко исчез, утверждает его адвокат Максим Могильницкий.

"Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", - написал адвокат на странице в Фейсбуке в понедельник.

По его словам, основания для беспокойства "у нас очень серьезные", причем адвокат не исключает провокаций со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций.

М.Могильницкий выразил надежду на то, что капитан жив и здоров.

Как сообщалось, 25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту.

Капитану судна В.Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия В.Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская обл.). 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана В.Горбенко не посещать территорию АР Крым.

10 января 2019 года Оболонский районный суд Киева перенес подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд" на 1 февраля.

Теги: #капитан #судно #исчезновение #норд
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