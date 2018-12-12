События

13:41 12.12.2018

Премию Сахарова украинскому режиссеру Сенцову вручили его сестре в Страсбурге

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Премию Сахарова украинскому режиссеру Сенцову вручили его сестре в Страсбурге

Сестра политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан в Страсбурге получила премию Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", которой был удостоен ее брат.

Вручение премии состоялось в среду на заседании Европарламента.

"Я не могу сейчас присутствовать в этом зале, но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет кто-то другой… Андрей Сахаров - это человек, на которого, безусловно, стоит равняться, и стоять даже где-то чуть рядом с ним - это уже большая честь для меня. Он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма, но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду", - зачитала обращение О.Сенцова его сестра на вручении премии.

На заседании присутствовал также адвокат режиссера Дмитрий Динзе.

О.Сенцов был выдвинут на соискание премии группой Европейской народной партии в Европарламенте.

Премия Сахарова присуждается с 1988 года Европейским парламентом лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы. В 2017 году премию им.А.Сахарова получила Демократическая оппозиция Венесуэлы.

О.Сенцова задержали в оккупированном Крыму в 2014 году и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. Суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер все обвинения отрицает.

14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ. 6 октября он сообщил о прекращении голодовки из-за угрозы начала принудительного кормления.

Теги: #сенцов #премия_сахарова
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