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23:32 09.12.2018

Климкин примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник

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Климкин примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщили в Внешнеполитическом ведомстве Украины.

"10 декабря 2018 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с визитом в Брюсселе по приглашению Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини с целью проведения рабочей встречи с министрами иностранных дел государств-членов ЕС", – говорится в сообщении ведомства, обнародованном в воскресенье вечером.

Встреча состоится в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам, на повестку дня которого вынесен вопрос относительно обострения ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Ожидается, что министры обсудят параметры комплексной ответы ЕС на агрессивные действия России, в частности усиления санкционного давления на Кремль, а также пути содействия Украине в освобождении украинских военнопленных и помощи украинскому Приазовье, страдающего от последствий российской агрессии на суше и на море.

Теги: #ес #участие #климкин #мид
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