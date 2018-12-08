События

09:18 08.12.2018

Люди впервые услышали звук марсианского ветра, записанный зондом НАСА

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Люди впервые услышали звук марсианского ветра, записанный зондом НАСА

Американский космический аппарат InSight, совершивший посадку на Марсе, передал с "Красной планеты" на Землю аудиозапись ветра, сообщил глава Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Джим Брайденстайн.

"Срочная новость: люди никогда до сих пор не слышали звук ветра с Марса! Слушайте звуки Марса, записанные InSight, когда марсианские ветры веяли над нашим посадочным модулем. Лучше слушать в наушниках или с сабвуфером", - написал Дж.Брайденстайн в своем аккаунте в Twitter.

Директор НАСА прикрепил к своему сообщению ссылку на аудиозапись глухого звука марсианского ветра.

Исследовательский зонд InSight совершил посадку 26 ноября в западной части вулканического области Элизиум вблизи экватора Марса. Его миссия рассчитана на два года.

Отмечается, что звуки ветра были записаны с помощью сейсмометра SEIS , который должен определить уровень сейсмической активности, особенности внутреннего строения Марса и отслеживать падение метеоритов,

Наряду с этим InSight оснащен зондом HP3, который измерит количество тепла, исходящего из глубинных слоев Красной планеты. Оба прибора будут установлены на поверхности планеты с помощью роботизированной руки на некотором расстоянии от посадочной платформы. Для обеспечения работы приборов будет пробурена 5-метровая скважина. На американском аппарате также размещен инструмент TWINS для изучения погодных условий на Марсе.

Помимо этого, на американском космическом аппарате имеется микрочип, на котором записаны имена 2,4 млн человек, принявших участие в акции "Отправь свое имя на Марс".

Теги: #сша #наса #марс
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