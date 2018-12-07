В "Укркосмосе" рассматривают расследование НАБУ по проекту "Лыбидь" в контексте защиты интересов Украины в Лондонском арбитраже по спору с канадской MDA

В ГП "Укркосмос" рассматривают расследование НАБУ по проекту "Лыбидь" в одном контексте с защитой интересов Украины в начатом предприятием в начале 2018 года в Лондонском арбитраже судебном урегулировании спора с генподрядчиком проекта - канадской MacDonald Dettwiler and Associates (MDA).

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу гендиректор ГП "Укркосмос" Иван Назарук уточнил, что "Укркосмос" сотрудничает со следствием уже более двух лет.

"Мы сотрудничаем со следствием НАБУ уже более двух лет. Ранее в ГП прошла выемка документов, наши сотрудники дают показания", - сообщил он.

В этой связи И.Назарук акцентировал: "Мы стремимся оказывать следствию всяческое содействие, учитывая, что это серьезный вопрос, который пересекается с еще более серьезным: защитой интересов Украины в начатом в начале года в Лондонском арбитраже рассмотрении спора с генподрядчиком проекта - канадской МDA, объявившей осенью 2017 года о выходе из проекта в одностороннем порядке. Мы хотим вернуть около $300 млн, выделенных из бюджета на реализацию проекта и полученных канадцами на выполнение контрактных обязательств по созданию и запуску на орбиту нашего первого украинского спутника связи".

Как уточнил глава "Укркосмоса", на сегодняшний день украинской стороной уже оплачен арбитражный сбор и наняты адвокаты. Интересы Украины в суде будут представлять имеющая серьезную профессиональную репутацию канадская адвокатская компания, а также украинская компания, сообщил он.

"Начало судебного рассмотрения в Лондонском арбитраже намечено на лето 2019 года. Несмотря на то, что подписанный с MDA контракт составлен не лучшим образом для интересов Украины в арбитраже, думаем, у нас есть хорошие судебные перспективы вернуть наши деньги", - отметил собеседник агентства, добавив: "Все финансовые обязательства и по контракту с MDA, и по кредитному соглашению c EDS, украинской стороной выполнены в полном объеме еще в 2010 году".

При этом он также заметил: "Мы не против того, чтобы канадская сторона вернулась в проект. Вопрос стоит следующим образом: либо МDA возвращается в проект и обеспечивает, согласно взятым обязательствам, запуск нашего спутника, либо возвращает нам деньги".

Уточняя по просьбе "ИФ-У" степень влияния на ход реализации проекта "Лыбидь" банкротства ПАО "Диамантбанк" (Киев), клиентом и кредитором которого являлся "Укркосмос", о чем ранее писали СМИ, И.Назарук подтвердил: на депозите ГП в выведенном НБУ с рынка "Диамантбанке" остались средства в размере около$30 млн. "Это часть кредита EDS для завершающего этапа проекта, и в частности, обеспечения страховых проплат. Мы не успели ими воспользоваться, учитывая, выход MDA из проекта", - пояснил он, добавив: опыт сотрудничества предприятия с этим банком не давал оснований усомниться в стабильности и надежности финучреждения.

"По нашим данным, эти средства не ушли в оффшоры, а сохранены на депозите. Сегодня в рамках ликвидационной процедуры за счет продажи активов банка ФГВФЛ проводит выплату средств вкладчикам, уже погашены средства кредиторов 1-4-й очередей. Мы – в 7-й, но у нас сохраняется, пусть и мизерная, надежда, что эти средства будут нам возвращены", - сказал он.

Как сообщалось, 4 декабря НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило о подозрении в нанесении ущерба ГП "Укркосмос" в размере $8,25 млн по проекту "Лыбидь". Один из них, бывший внештатный советник главы ГКАУ, второй – доверенное лицо. По данным НАБУ, экс-советника, который был задержан, подозревают в совершении преступления по ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) УК Украины. Действия второго - квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

По данным следствия, в 2011-2017 годах подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за пределы Украины и легализовали 8,25 млн грн, предоставленных в рамках кредита Экспортного агентства Канады (EDS) на изготовление ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш" для запуска "Лыбиди".

В ноябре украинские СМИ со ссылкой на данные Соломенского райсуда Киева сообщили о проведении НАБУ в рамках расследования обысков в квартире экс-гендиректора "Укркосмоса" (2010-2015) Сергея Капштыка и изъятии документов по проекту "Лыбидь".

В 2009 году ГКАУ и канадская MDA подписали контракт на создание спутника национальной спутниковой системы связи (НССС) "Лыбидь", MDA выступает главным подрядчиком по созданию системы. Финансирование проекта обеспечено за счет привлеченного в 2009 году под госгарантии кредита Канадского экспортного агентства (EDS) объемом $254,6 млн. С лета 2014 года, созданный на платформе Express 1000HТ ОАО "Информационные спутниковые системы им.Решетнева" (ИСС, РФ) спутник, по желанию канадского генподрядчика находится на ответственном хранении на российском предприятии-изготовителе. Изначально запуск "Лыбиди" был намечен на 2012 год, сроки запуска неоднократно смещались по различным причинам. Реализация проекта была под угрозой срыва в связи с аннексией Крыма и утратой украинской стороной оставшейся на полуострове задействованной в проекте наземной инфраструктуры. Взяв на себя дополнительные финансовые обязательства, Украина обеспечила преодоление форс-мажора: в 2014-2015 годах на материке создан новый центр управления полетом космическим аппаратом, а также новый командно-измерительный пункт. Правительство Украины в октябре 2017 года поддержало предложение ГКАУ о дофинансировании проекта на $17 млн в связи с его удорожанием в новых условиях с целью завершения проекта и обеспечения запуска украинского спутника связи. В ноябре того же года ГКАУ озвучило планы по обеспечению запуска спутника в конце 2018 года.

26 февраля 2018 года ГП "Укркосмос" подало судебный иск в Лондонский международный арбитражный суд к канадской MDA в связи с разрывом канадской компанией осенью 2017 года в одностороннем порядке заключенного в 2010 году контракта на создание и запуск "Лыбиди".