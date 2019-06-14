На реке Лыбидь восстановят русло и реконструируют гидротехнические сооружения

В 2019 году на реке Лыбидь в Киеве продолжат реконструкцию гидротехнических сооружений с восстановлением экологического и санитарно-гигиенического состояния реки, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"На реке Лыбидь реконструируют гидротехнические сооружения с восстановлением экологического и санитарно-гигиенического состояния. Основной целью проекта является восстановление (ревитализация) всего русла реки, вместе с берегами и зоной рекреации. Согласно распоряжению КГГА № 1039, осуществить работы должны до 31 декабря 2021 года", – сказано в сообщении на сайте мэрии в четверг.

В частности, предусмотрены реконструкция гидротехнических сооружений, работы по берегоукреплению, расчистке берегов, возможно раскрытие участков русла за счет изменения типа берегоукрепления, очистки дождевых поверхностных стоков, создание общественного пространства для отдыха, благоустройство в пределах прибрежных защитных полос и тому подобное.

Заказчиком работ определено коммунальное предприятие "Плесо". На сегодня уже разработано технико-экономическое обоснование, выполнены проектные работы на участке 670 м выше на 135 м по течению от моста по проспекту Дружбы Народов в Голосеевском районе и получен экспертный отчет.

"В 2019 году планируется продолжить строительные работы на участке 670 м выше на 135 м по течению от моста по проспекту Дружбы народов и проектные работы на участках 1 а очередь (длиной 1950 м) и вторая очередь (длиной 864 м), начаты проектные работы на других участках", – отметили в КГГА.