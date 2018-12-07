Полтавский апелляционный суд вновь перенес рассмотрение апелляции по делу Кернеса

Он возражал против удовлетворения ходатайств А.Ганилова и С.Ряполова, подчеркнув, что для применения привода нет оснований, т.к. его подзащитный отсутствует по уважительной причине, однако его болезнь не является тяжелой и продолжительностью, что в соответствии с УПК могло бы стать основанием для того, чтобы приостановить производство в отношении Г.Кернеса.

Выслушав аргументы сторон, суд пришел к выводу, что оснований ни для привода, ни для приостановления уголовного производство в отношении Г.Кернеса нет.

Суд не назвал дату нового заседания, поскольку в Верховном суде в пятницу, 7 декабря, планируется рассмотрение ходатайства Е.Блинника о смене подсудности.

Как объяснил суду адвокат Г.Кернеса Александр Гунченко, его подзащитный не смог явится в судебное заседание, поскольку находится на лечении с 22 ноября в связи с обострением болезни. А.Гунченко также предоставил суду соответствующую медицинскую справку. Он также уведомил суд о том, что 20 ноября. В.Блинник обратился в Верховный суд с ходатайством о передаче уголовного производства в другой апелляционный суд и попросил в связи с этим отложить рассмотрение апелляционных жалоб до вынесения решения Верховным судом.

Прокурор Александр Ганилов заявил встречное ходатайство о проведении судебного заседания с участием Г.Кернеса в режиме видеоконференции. Это ходатайство поддержали также потерпевший Сергей Ряполов и его представители.

Суд пришел к выводу, что ходатайство прокурора о проведении заседания в режиме видеоконференции не может быть рассмотрено, поскольку нет информации о том, что Г.Кернес не возражает против такого формата судебного заседания. Вместе с тем суд решил обратиться в больницу, где проходит лечение Г.Кернес, с запросом о том, позволяет ли состояние здоровья обвиняемого принимать участие в судебном заседании.

Ранее 12 ноября 2018 года Полтавский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб по делу в связи с рассмотрением в Верховном суде ходатайства адвокатов Г.Кернеса об изменении подсудности и неявки Г.Кернеса в связи с болезнью.

Защита дважды обращалась в Верховный суд с ходатайством об изменении подсудности, однако оба раза получала отказ.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в суд.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Г.Кернеса и его охранников В.Блинника и Е.Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.