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09:57 07.12.2018

Суда ВМСУ продолжат проходить Керченский пролив, иначе Украина потеряет Азовское море – Полторак

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Суда ВМСУ продолжат проходить Керченский пролив, иначе Украина потеряет Азовское море – Полторак

Украина не откажется от прохождения военных кораблей через Керченский пролив, следующий переход будет осуществлен, когда Военно-Морские силы будут готовы к этому, заявил министр обороны Степан Полторак.

"Когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротации наших подразделений, будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. К этому времени, думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международные обязательства", - сказал С.Полторак в эфире телеканала "Прямой".

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина не откажется от своего права проходить через Керченский пролив и от права присутствовать в Азовском море.

В противном случае добавил С.Полторак: "Это будет означать, что Россия полностью оккупировала Азовское море и мы просто потеряем еще одну территорию. Мы себе этого позволить не можем".

Теги: #полторак #азовское_море
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