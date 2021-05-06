Кулеба: Россия может осуществить "ползучую аннексию Азовского моря"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва может провести "ползучую аннексию" Азовского моря.

"(...) Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути", - сказал Кулеба в интервью CNN.

Он также заявил, что проводившиеся на юге России военные учения были отработкой военных действий против Украины.

"Но даже если это всего лишь учения, то, что они отрабатывают, это окружение Украины и наступательные операции против Украины", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что после учений войска возвращаются из Крыма в места постоянной дислокации.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей Украины.