Канцелярия прокурора МУС намерена в ближайшее время завершить анализ юрисдикции по делам Украины относительно Крыма и Донбасса

Канцелярия прокурора Международного уголовного суда (МУС) планирует завершить в ближайшее время анализ предметной юрисдикции в делах Украины относительно Крыма и Донбасса и вынести заключение о их приемлемости для рассмотрения судом.

"В ближайшее время канцелярия прокурора планирует завершить анализ предметной юрисдикции в отношении ситуации как в Крыму, так и на востоке Украины, в целях вынесения соответствующего заключения приемлемости юрисдикции Суда", - говорится в отчете о действиях по предварительному расследованию за 2018 год, обнародованном в четверг.

Так офис прокурора продолжит собирать доступную информацию, касающуюся судебных разбирательств на уровне национального законодательства, а также сотрудничать с органами власти Украины, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами.

Там также напомнили, что Украина не ратифицировала Римский статут.

"Учитывая то, что Украина признала юрисдикцию МУС на неограниченный срок, канцелярия прокурора также продолжит регистрацию обвинений в преступлениях, совершенных в Украине, в той мере, в какой они подпадают под юрисдикцию суда", - уточнили в канцелярии.

В данном отчете была подтверждена оценка 2016 года, что ситуация на территории Крыма и Севастополя представляет собой международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией.

"Согласно оценке канцелярии прокурора, к ситуации в Крыму остается применимым право международных вооруженных конфликтов и после 18 марта 2014 года постольку, поскольку в Крыму и Севастополе фактически сохраняется состояние оккупации", - поясняют в офисе прокурора.

В канцелярии прокурора отмечают, что с 2016 года видят в конфликте на Донбассе признаки международного вооружённого конфликта.

"Интенсивность боевых действий между украинскими правительственными войсками и антиправительственными вооруженными элементами на востоке Украины достигла такого уровня, который влечет за собой возможность применения к нему права вооруженных конфликтов, и что вооруженные группы, действующие на востоке Украины, включая "ЛНР" и "ДНР", достаточно организованы, чтобы рассматриваться как стороны немеждународного вооруженного конфликта. Канцелярия прокурора также пришла к заключению, что примеры прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины указывают на то, что, по крайней мере, с 14 июля 2014 года на востоке Украины, параллельно с немеждународным вооруженным конфликтом, имеет место международный вооруженный конфликт", - поясняют в Канцелярии.

В частности, проводится анализ более 1,2 тыс. конкретных случаев преступных действий.

"Канцелярия прокурора зарегистрировала более 1200 случаев предполагаемых преступлений, совершенных в контексте событий на востоке Украины за период с 20 февраля 2014 года. Хотя большинство из подобных случаев имели место в самый интенсивный период боевых действий в 2014 и 2015 годах", - отмечается в отчёте.

Как сообщалось, 16 ноября 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук заявил, что полноценное сотрудничество Украины и Международного уголовного суда (МУС) по привлечению к ответственности виновных в преступлениях на Донбассе и в Крыму возможно будет лишь после ратификации Римского статута.