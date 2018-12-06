Президент Украины почтил память погибших украинских воинов

Президент Украины Петр Порошенко в День Вооруженных сил Украины принял участие в торжественном ритуале чествования памяти погибших украинских.

Как сообщает в четверг пресс-служба главы государства, мероприятие проходило в Киеве на территории Министерства обороны Украины в Зале памяти, где размещены таблички с фамилиями 2532 военнослужащих ВСУ, которые погибли в 1992 - 2018 годах.

Военнослужащий отряда почетного караула дважды ударил в Поминальный колокол в память о двух воинах, погибших в этот день в минувшие годы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", память военнослужащих, отдавших жизнь за Украину, почтили также премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и народные депутаты.