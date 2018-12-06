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10:35 06.12.2018

Президент Украины почтил память погибших украинских воинов

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Президент Украины почтил память погибших украинских воинов

 Президент Украины Петр Порошенко в День Вооруженных сил Украины принял участие в торжественном ритуале чествования памяти погибших украинских.

Как сообщает в четверг пресс-служба главы государства, мероприятие проходило в Киеве на территории Министерства обороны Украины в Зале памяти, где размещены таблички с фамилиями 2532 военнослужащих ВСУ, которые погибли в 1992 - 2018 годах.

Военнослужащий отряда почетного караула дважды ударил в Поминальный колокол в память о двух воинах, погибших в этот день в минувшие годы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", память военнослужащих, отдавших жизнь за Украину, почтили также премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и народные депутаты.

Теги: #память #порошенко #герои
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