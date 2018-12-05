Мэттис считает, что необходимо больше улик для установления заказчика убийства Хашкаджи

Шеф Пентагона заявил журналистам перед отлетом на саммит в Канаду, что ему требуется больше улик для определения заказчика убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Если я что-нибудь и скажу: мне нужны улики", - приводят его слова западные СМИ.

"Я в общем убежден, что мы найдем больше улик в отношении произошедшего. Просто я не знаю, какие они будут, и кто будет замешан, но мы будем заниматься (этим делом - ИФ) насколько возможно", - добавил он.

СМИ отмечают, что ранее Дж.Мэттиса подвергали критике за нежелание связывать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана с убийством Дж.Хашкаджи.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

Позднее в Саудовской Аравии взяли под стражу 21 человека в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

28 ноября Дж.Мэттис и госсекретарь Майк Помпео на закрытых слушаниях в Конгрессе США заявили об отсутствии прямых доказательств причастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству Дж.Хашкаджи.

Однако позднее ряд американских сенаторов после закрытой встречи с директором ЦРУ Джиной Хаспел выразил уверенность, что наследный принц Саудовской Аравии имел отношение к убийству Дж.Хашкаджи.