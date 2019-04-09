События

08:12 09.04.2019

Госдеп запретил въезд в США 16 гражданам Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашкаджи

2 мин читать
Госдеп запретил въезд в США 16 гражданам Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашкаджи

Госдеп США запретил въезд в страну 16-ти гражданам Саудовской Аравии, причастным к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Согласно сообщению госдепартамента США, запрет на въезд для 16 граждан Саудовской Аравии был введен в соответствии с разделом 7031 (с) Закона о финансировании государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программ 2019 года.

"Раздел 7031 (c) предусматривает, что в тех случаях, когда государственный секретарь располагает достоверной информацией о том, что должностные лица иностранных правительств причастны к значительной коррупции или грубым нарушениям прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права въезжать в Соединенные Штаты. Закон требует, чтобы государственный секретарь публично или в частном порядке определил таких чиновников и их ближайших родственников", - уточняется в сообщении.

В списке лиц, которым запрещен въезд в США, в частности, присутствуют имена консультанта по средствам массовой информации наследного принца Сауда аль-Кахтани, сотрудника службы безопасности Саудовской Аравии Махера Абдулазиза Мутреба и члена королевской гвардии Таара Галеб аль-Харби.

Все они, по данным The New York Times, входили в специальную группу для борьбы с инакомыслящими, организованную по приказу принца Мухаммеда бен Салмана.

Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Теги: #сша #саударавия #запрет #хашкаджи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:37 09.04.2019
США предупредили ЕС, что введут пошлины на европейские товары в качестве ответной меры на субсидии компании Airbus

США предупредили ЕС, что введут пошлины на европейские товары в качестве ответной меры на субсидии компании Airbus

00:38 09.04.2019
Трамп решил назначить Джеймса Мюррея на пост главы секретной службы США

Трамп решил назначить Джеймса Мюррея на пост главы секретной службы США

22:21 08.04.2019
Трамп распорядился уволить главу секретной службы Рэндольфа Аллеса

Трамп распорядился уволить главу секретной службы Рэндольфа Аллеса

20:59 08.04.2019
Трамп распорядился уволить главу секретной службы Рэндольфа Аллеса - СМИ

Трамп распорядился уволить главу секретной службы Рэндольфа Аллеса - СМИ

20:11 08.04.2019
Иран признал центральное командование ВС США террористической организацией

Иран признал центральное командование ВС США террористической организацией

08:13 08.04.2019
США признают иранский КСИР террористической организацией – СМИ

США признают иранский КСИР террористической организацией – СМИ

06:56 08.04.2019
Помпео потребовал от ливийского маршала прекратить наступление на столицу Ливии

Помпео потребовал от ливийского маршала прекратить наступление на столицу Ливии

02:55 08.04.2019
Трамп объявил об уходе главы министерства внутренней безопасности США Нильсен

Трамп объявил об уходе главы министерства внутренней безопасности США Нильсен

17:27 07.04.2019
США вывели свои войска из Ливии из-за осложнения ситуации в стране

США вывели свои войска из Ливии из-за осложнения ситуации в стране

12:38 07.04.2019
Американские стратегические бомбардировщики B-52H покинули Европу

Американские стратегические бомбардировщики B-52H покинули Европу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще трое ранены

Один украинский военный погиб, двое ранены на Донбассе в понедельник

Генпрокуратура задокументировала обстрел боевиками Золотого 6 апреля передаст материалы в МУС

В МВД Украины призывают общественность в ходе второго тура выборов президента обратить внимание на "аномальные участки"

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутата сельсовета в Черкасской области привлекли к админответственности за незадекларированную квартиру

Украинские военные поедут на медицинскую реабилитацию в Болгарию

Президент Бразилии не исключает участия страны во вторжении в Венесуэлу, чтобы не допустить ее превращения "в новую Кубу"

За минувшие сутки на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще трое ранены

"Харьковский антикоррупционный центр" предлагает Харьковскому горсовету заключить соглашение о примирении сторон по судам о тарифах на проезд в горэлектротранспорте

Обустройство границы с РФ в Харьковской области при условии финансирования завершится до конца года

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 62%

Харьковчанин оборудовал в квартире лабораторию по выращиванию конопли

Законопроект, предотвращающий жесткий Brexit, получил королевскую санкцию

Полиция расследует разбойное нападение на пункт обмена валют в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА