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06:11 02.04.2019

Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца

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 Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщает Washington Post.

По данным нынешних и бывших должностных лиц Саудовской Аравии, а также членов семьи Дж.Хашкаджи, два его сына и две дочери получают выплаты в рамках усилий королевства по обеспечению того, чтобы дети журналиста были сдержаны в публичных заявлениях об убийстве отца.

Кроме того, сообщается, что каждый из детей получил дом в Саудовской Аравии стоимостью до $4млн.

Уточняется, что после переговоров о дополнительной компенсации, которые ожидаются после завершения суда над убийцами журналиста, дети Дж.Хашкаджи могут получить еще более крупные выплаты - примерно по $10 млн каждый.

Отмечается, что дети не подвергали правительство Саудовской Аравии жесткой критике в течение нескольких месяцев после убийства.

Как сообщил изданию один из источников, король Салман одобрил платежи в конце прошлого года в качестве признания того, что "была совершена большая несправедливость".

В свою очередь, один из саудовских чиновников опроверг заявление, что компенсация предоставляется в попытке призвать детей хранить молчание. По его словам, выплаты соответствуют традиции страны оказывать поддержку жертвам преступлений.

"Такая поддержка является частью наших обычаев и культуры. Она не привязана ни к чему другому", - сказал он в беседе с изданием.

Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Теги: #дети #саударавия #компенсация #хашкаджи
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